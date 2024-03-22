Козлов Всеволод Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1859
Дата смерти20.05.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1859
Крещение
02.02.1859
Церковь Владимирской Божьей Матери, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Восприемники действительный статский советник Петр Иванович Севастянов и дочь майора девица Варвара Яковлевна Ханькова
Бракосочетание
01.10.1893
Село Феняево, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Дело о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии Козлова Всеволода Ивановича
Рождение ребёнка
15.03.1900
Дочь: Козлова Елена Всеволодовна
Мать ребёнка: Козлова Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.04.1905
Сын: Козлов Дмитрий Всеволодович
Мать ребёнка: Козлова Надежда Дмитриевна
Долгие Лески, Каменский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Штаб-ротмистр Клястицкого полка, коллежский ассессор, начальник земского участка
Военная служба
Неизвестно
Польша
Воинское звание: штабс-ротмистр
Смерть
20.05.1920
Похороны
23.05.1920
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
могила утрачена