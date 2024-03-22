Козлов Всеволод Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Всеволод Николаевич

Козлов Всеволод Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.01.1859

Дата смерти

20.05.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1859

Отец: Козлов Николай Всеволодович

Мать: Козлова Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
02.02.1859
Церковь Владимирской Божьей Матери, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Восприемники действительный статский советник Петр Иванович Севастянов и дочь майора девица Варвара Яковлевна Ханькова
Бракосочетание
01.10.1893

Жена: Козлова Надежда Дмитриевна

Село Феняево, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Дело о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии Козлова Всеволода Ивановича
Рождение ребёнка
15.03.1900

Дочь: Козлова Елена Всеволодовна

Мать ребёнка: Козлова Надежда Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.04.1905

Сын: Козлов Дмитрий Всеволодович

Мать ребёнка: Козлова Надежда Дмитриевна

Долгие Лески, Каменский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Штаб-ротмистр Клястицкого полка, коллежский ассессор, начальник земского участка
Военная служба
Неизвестно
Польша
Воинское звание: штабс-ротмистр
Смерть
20.05.1920
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
23.05.1920
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
могила утрачена
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close