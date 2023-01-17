Козлова (кн.Гагарина) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1840
Дата смерти26.08.1862
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1840
Крещение
11.08.1840
Крестная мать: помещица с. Голдино Ольга Васильевна Секерина.
Бракосочетание
06.04.1858
Церковь Власия в Старой Конюшенной слободе, Москва, Russia (Россия)
Свидетели: титулярный советник Петр Николаевич Реткин, служащий в канцелянии Комитета Министров Гвардии штабс-капитан Николай Павлович Бурцов, живущий в Сретенской части 1-го квартала в доме г-жи Бурц... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1859
Сын: Козлов Всеволод Николаевич
Отец ребёнка: Козлов Николай Всеволодович
Смерть
26.08.1862
Кобнец, Germany (Германия)
Похороны
?.09.1862
Новодевичий монастырь, Москва, Russia (Россия)
Могила не сохранилась. Надпись на камне "Нежной супруге"