Гагарина (Кутузова) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Кутузова) Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузов Дмитрий Васильевич

Мать: Кутузова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1827

Дочь: Колендо Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1832

Сын: Гагарин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
22.09.1839

Дочь: Бибикова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
09.08.1840

Дочь: Козлова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Феняево, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гагарин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
06.11.1842

Дочь: Гагарина Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Феняево, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Гагарин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
22.09.1844

Сын: Гагарин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович

Смерть
1885
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