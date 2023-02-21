Гагарина (Кутузова) Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1827
Дочь: Колендо Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.07.1832
Сын: Гагарин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1839
Дочь: Бибикова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
09.08.1840
Дочь: Козлова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гагарин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1842
Дочь: Гагарина Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гагарин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1844
Сын: Гагарин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Гагарин Николай Михайлович
Смерть
1885