Гагарин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагарин Сергей Николаевич

Гагарин Сергей Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1844

Дата смерти

22.10.1895

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1844

Отец: Гагарин Николай Михайлович

Мать: Гагарина Варвара Дмитриевна

Крещение
22.09.1844
Феняево, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.10.1869

Жена: Гагарина Ольга Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кирасир, лейтенант в отставке. Камер-юнкер Двора Е.И.В., коллежский секретарь.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.10.1895
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close