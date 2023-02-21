Гагарин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1844
Дата смерти22.10.1895
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1844
Крещение
22.09.1844
Феняево, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.10.1869
Работа или профессия
Неизвестно
Кирасир, лейтенант в отставке. Камер-юнкер Двора Е.И.В., коллежский секретарь.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.10.1895