Кутузов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Волконская Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Кутузова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кутузов Василий (Владимир?) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кутузов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Воейкова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Кутузова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иевлева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагарина Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Кутузова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черторыжская Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Кутузова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова София Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Кутузова Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно