Кутузов Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузов Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Кутузов Василий Евграфович

Мать: Кутузова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Волконская Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Кутузова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кутузов Василий (Владимир?) Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кутузов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Воейкова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Кутузова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иевлева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гагарина Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Кутузова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черторыжская Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Кутузова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова София Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Кутузова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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