Воейкова (Кутузова) Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти09.09.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
17.05.1841
Сын: Воейков Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович
Рождение ребёнка
22.06.1843
Дочь: Марсочникова Анна Аркадьевна
Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Воейков Дмитрий Аркадьевич
Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1846