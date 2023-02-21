Воейкова (Кутузова) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Кутузова) Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

09.09.1846

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Кутузов Дмитрий Васильевич

Мать: Кутузова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
17.05.1841

Сын: Воейков Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович

Рождение ребёнка
22.06.1843

Дочь: Марсочникова Анна Аркадьевна

Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович

Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Воейков Дмитрий Аркадьевич

Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воейков Аркадий Владимирович

Смерть
09.09.1846
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