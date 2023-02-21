Воейков Дмитрий Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейков Дмитрий Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1845

Дата смерти

19.05.1898

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1845

Отец: Воейков Аркадий Владимирович

Мать: Воейкова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.11.1868

Дочь: Козлова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Воейкова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
30.03.1870 ст.

Дочь: Духовская Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Воейкова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
27.07.1872

Дочь: Секерина Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Воейкова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
01.07.1874

Дочь: Жирова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Воейкова Александра Алексеевна

Смерть
19.05.1898
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