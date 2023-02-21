Воейков Дмитрий Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1845
Дата смерти19.05.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1845
Рождение ребёнка
02.11.1868
Дочь: Козлова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Воейкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
30.03.1870 ст.
Дочь: Духовская Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Воейкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
27.07.1872
Дочь: Секерина Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Воейкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
01.07.1874
Дочь: Жирова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Воейкова Александра Алексеевна
Смерть
19.05.1898