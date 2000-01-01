Секерина (Воейкова) Евгения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1872
Дата смерти18.03.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1872
Рождение ребёнка
14.09.1894
Сын: Секерин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Секерин Владимир Валерьянович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Зданская Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Секерин Владимир Валерьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секерин Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Секерин Владимир Валерьянович
Смерть
18.03.1934