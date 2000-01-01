Секерина (Воейкова) Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секерина (Воейкова) Евгения Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1872

Дата смерти

18.03.1934

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1872

Отец: Воейков Дмитрий Аркадьевич

Мать: Воейкова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
14.09.1894

Сын: Секерин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Секерин Владимир Валерьянович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Зданская Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Секерин Владимир Валерьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Секерин Владимир Валерьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секерин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Секерин Владимир Валерьянович

Смерть
18.03.1934
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