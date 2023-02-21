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Секерин Владимир Валерьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

14.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Секерин Валериан Павлович

Мать: Секерина Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.09.1894

Сын: Секерин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Секерина Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Зданская Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Секерина Евгения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Секерина Евгения Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
технический секретарь. Биогеохимической лаборатории
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секерин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Секерина Евгения Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: бокада
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