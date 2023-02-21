Секерин Владимир Валерьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти14.01.1942
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
14.09.1894
Сын: Секерин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Секерина Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Зданская Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Секерина Евгения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
технический секретарь. Биогеохимической лаборатории
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секерин Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Секерина Евгения Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1942
Причина смерти: бокада