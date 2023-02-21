Зданская (Секерина) Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зданская (Секерина) Наталия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Секерин Владимир Валерьянович

Мать: Секерина Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.08.1924

Дочь: Матвеева Марина Николаевна

Отец ребёнка: Зданский Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зданский Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Зданский Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зданский Николай Александрович

Смерть
1942
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