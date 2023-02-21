Зданская (Секерина) Наталия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
24.08.1924
Дочь: Матвеева Марина Николаевна
Отец ребёнка: Зданский Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зданский Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Зданский Николай Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942