Матвеева (Зданская) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Зданская) Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1924

Дата смерти

04.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1924

Отец: Зданский Николай Александрович

Мать: Зданская Наталия Владимировна

Рождение ребёнка
19.01.1948

Сын: Матвеев Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Матвеев Юрий Кириллович

Калининград, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
18.08.1954

Сын: Матвеев Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Матвеев Юрий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Юрий Кириллович

Смерть
04.05.1981
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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