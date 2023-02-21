Матвеева (Зданская) Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1924
Дата смерти04.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1924
Рождение ребёнка
19.01.1948
Отец ребёнка: Матвеев Юрий Кириллович
Калининград, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
18.08.1954
Отец ребёнка: Матвеев Юрий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1981
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург