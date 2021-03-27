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Матвеев Игорь Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1954

Дата смерти

27.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1954

Отец: Матвеев Юрий Кириллович

Мать: Матвеева Марина Николаевна

Рождение ребёнка
14.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.03.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург