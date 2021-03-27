Матвеев Игорь Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1954
Дата смерти27.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1954
Рождение ребёнка
14.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.03.2021