Матвеев Юрий Кириллович
Место рождения
Дата рождения17.09.1924
Дата смерти22.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1924
Рождение ребёнка
19.01.1948
Мать ребёнка: Матвеева Марина Николаевна
Калининград, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
18.08.1954
Мать ребёнка: Матвеева Марина Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-подполковник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1978