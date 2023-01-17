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Матвеев Юрий Кириллович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.09.1924

Дата смерти

22.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1924

Отец: Матвеев Кирилл Михайлович

Мать: Матвеева Елена Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1948

Сын: Матвеев Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Матвеева Марина Николаевна

Калининград, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
18.08.1954

Сын: Матвеев Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Матвеева Марина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-подполковник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Марина Николаевна

Смерть
22.03.1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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