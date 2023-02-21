Матвеев Кирилл Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
13.06.1917
Сын: Матвеев Владимир Кириллович
Мать ребёнка: Матвеева Елена Константиновна
Торжок, Новоторжекский уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
17.09.1924
Мать ребёнка: Матвеева Елена Константиновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1967