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Матвеев Кирилл Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Матвеев Михаил (младший)

Мать: Матвеева Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
13.06.1917

Сын: Матвеев Владимир Кириллович

Мать ребёнка: Матвеева Елена Константиновна

Торжок, Новоторжекский уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
17.09.1924

Сын: Матвеев Юрий Кириллович

Мать ребёнка: Матвеева Елена Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1967
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