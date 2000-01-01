город Торжок, город Торжок, город Торжок, Тверская область (на 2019) — Familio

Торжок

город Торжок, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Города
12ТОРЖОК. Уездный. (Уезд Новоторжский).При р. Тверце.46358265883337490Церквей: православных 29; единоверческ. 2. Монастырей: мужск. 1. женск. 1. Часовень 9. Раскольнич. молитвенный дом. Уездное училище. Духовное уездное училище. Больница. Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Новоторжская волость
город Торжок
Тверская губерния, Новоторжский уезд
город Торжок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область
10303Торжокгород обл.подч.57°03'34°58'O-36-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, город Торжок
28750000001г Торжокгород
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