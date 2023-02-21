Матвеева (Молчанова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Молчанова) Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1917

Сын: Матвеев Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Матвеев Кирилл Михайлович

Торжок, Новоторжекский уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
17.09.1924

Сын: Матвеев Юрий Кириллович

Отец ребёнка: Матвеев Кирилл Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1947
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