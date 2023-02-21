Матвеева (Молчанова) Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1917
Сын: Матвеев Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Матвеев Кирилл Михайлович
Торжок, Новоторжекский уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
17.09.1924
Отец ребёнка: Матвеев Кирилл Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1947