Матвеев Владимир Кириллович
Место рожденияТоржок, Новоторжекский уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Дата рождения13.06.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1917
Торжок, Новоторжекский уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Военная служба
?.07.1938
Воинское звание: подполковник мед.службы патолого-анатом капитан мед. сл.; военврач 3 ранга; подполковник медслужбы; капитан медслужбы; подполковник мед. сл.; красноармеец патологоанатомическая лаб... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1939
Сын: Матвеев Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Матвеева Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Матвеева Валентина Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
военврач
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно