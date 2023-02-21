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Матвеев Владимир Кириллович

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Место рождения

Торжок, Новоторжекский уезд, Тверская область, Russia (Россия)

Дата рождения

13.06.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1917

Отец: Матвеев Кирилл Михайлович

Мать: Матвеева Елена Константиновна

Торжок, Новоторжекский уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Военная служба
?.07.1938
Воинское звание: подполковник мед.службы патолого-анатом капитан мед. сл.; военврач 3 ранга; подполковник медслужбы; капитан медслужбы; подполковник мед. сл.; красноармеец патологоанатомическая лаб... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1939

Сын: Матвеев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Матвеева Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Матвеева Валентина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
военврач
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Валентина Павловна

Смерть
Неизвестно
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