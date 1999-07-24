Матвеев Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1939
Дата смерти24.07.1999
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.07.1999