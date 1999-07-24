Матвеев Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Юрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1939

Дата смерти

24.07.1999

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1939

Отец: Матвеев Владимир Кириллович

Мать: Матвеева Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.07.1999
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