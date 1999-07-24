Матвеева Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1939
Сын: Матвеев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно