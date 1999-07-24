Матвеева Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева Валентина Павловна

Матвеева Валентина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1939

Сын: Матвеев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Владимир Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close