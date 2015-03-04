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Матвеев Владимир Юрьевич

Место рождения

Калининград, Russia (Россия)

Дата рождения

19.01.1948

Дата смерти

04.03.2015

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1948

Отец: Матвеев Юрий Кириллович

Мать: Матвеева Марина Николаевна

Калининград, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
11.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Нина Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Нина Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
04.03.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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