Матвеев Владимир Юрьевич
Место рожденияКалининград, Russia (Россия)
Дата рождения19.01.1948
Дата смерти04.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1948
Калининград, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
11.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева Нина Анатольевна
Рождение ребёнка
20.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева Нина Анатольевна
Смерть
04.03.2015