Матвеева (Башарина) Нина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Башарина) Нина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1945

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Юрьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Юрьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
2019
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