Матвеева (Башарина) Нина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1945
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
20.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Юрьевич
Смерть
2019