Зданский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти23.01.1942
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Образование
До 31.12.1921
Образовательное учреждение: Политехнический институт имени М.И. Калинина ЦГА СПб. Фонд Р-3121. Опись 1. Дело 384 https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-3121/1/384
Рождение ребёнка
24.08.1924
Дочь: Матвеева Марина Николаевна
Мать ребёнка: Зданская Наталия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зданский Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Зданская Наталия Владимировна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.01.1942
Причина смерти: Блокада Ленинграда
Похороны
23.01.1942
Большеохотское кладбище, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
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