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Зданский Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

23.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Зданский Александр (?)

Мать: Зданская Надежда Николаевна

Образование
До 31.12.1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: Политехнический институт имени М.И. Калинина ЦГА СПб. Фонд Р-3121. Опись 1. Дело 384 https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-3121/1/384
Рождение ребёнка
24.08.1924

Дочь: Матвеева Марина Николаевна

Мать ребёнка: Зданская Наталия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зданская Наталия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зданский Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Зданская Наталия Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Блокада Ленинграда
Похороны
23.01.1942
Большеохотское кладбище, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
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