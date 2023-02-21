Зданский Александр (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зданский Александр (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1859 ст.

Дата смерти

17.08.1897

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
16.04.1878
Москва, город федерального значения Москва
Образовательное учреждение: Александровское военное училища Юнкер. В 30-ю артиллерийскую бригаду.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Зданский Николай Александрович

Мать ребёнка: Зданская Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зданская Вера Александровна

Мать ребёнка: Зданская Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зданская Надежда Николаевна

Смерть
17.08.1897
Новодевичий монастырь, Санкт-Петербург, Russia (Россия)