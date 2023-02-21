Зданский Александр (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1859 ст.
Дата смерти17.08.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
16.04.1878
Москва, город федерального значения Москва
Образовательное учреждение: Александровское военное училища Юнкер. В 30-ю артиллерийскую бригаду.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Зданский Николай Александрович
Мать ребёнка: Зданская Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зданская Вера Александровна
Мать ребёнка: Зданская Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1897
Новодевичий монастырь, Санкт-Петербург, Russia (Россия)