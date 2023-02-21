Зданская (Ададурова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ададуров Николай Евграфович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Зданский Николай Александрович
Отец ребёнка: Зданский Александр (?)
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зданская Вера Александровна
Отец ребёнка: Зданский Александр (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно