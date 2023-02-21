Зданская (Ададурова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зданская (Ададурова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ададуров Николай Евграфович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Зданский Николай Александрович

Отец ребёнка: Зданский Александр (?)

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зданская Вера Александровна

Отец ребёнка: Зданский Александр (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зданский Александр (?)

Смерть
Неизвестно
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