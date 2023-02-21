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Ададуров Николай Евграфович

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Место рождения

Тула, Тульская область, Russia (Россия)

Дата рождения

25.08.1836

Дата смерти

13.06.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1836

Отец: Ададуров Евграф Иванович

Мать: Ададурова Дарья Алексеевна

Тула, Тульская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зданская Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер путей сообщения, тайный советник
Смерть
13.06.1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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