Ададуров Николай Евграфович
Место рожденияТула, Тульская область, Russia (Россия)
Дата рождения25.08.1836
Дата смерти13.06.1910
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1836
Тула, Тульская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зданская Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер путей сообщения, тайный советник
Смерть
13.06.1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния