Секерина (Князева) Марина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Сын: Секерин Владимир Валерьянович
Отец ребёнка: Секерин Валериан Павлович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Усачева Наталья Валерьяновна
Отец ребёнка: Секерин Валериан Павлович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ольга Валерьяновна
Отец ребёнка: Секерин Валериан Павлович
Смерть
Неизвестно