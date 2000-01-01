Секерина (Князева) Марина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секерина (Князева) Марина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев Дмитрий Иванович

Мать: Князева Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Секерин Владимир Валерьянович

Отец ребёнка: Секерин Валериан Павлович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Усачева Наталья Валерьяновна

Отец ребёнка: Секерин Валериан Павлович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ольга Валерьяновна

Отец ребёнка: Секерин Валериан Павлович

Смерть
Неизвестно
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