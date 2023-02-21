Духовская (Воейкова) Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1870 ст.
Дата смерти01.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1870 ст.
Крещение
31.03.1870 ст.
Поздное, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
18.01.1897
Дочь: Воронец Любовь Александровна
Отец ребёнка: Воронец Александр Митрофанович
Рождение ребёнка
29.01.1899
Дочь: Новикова Гали (Галина) Александровна
Отец ребёнка: Воронец Александр Митрофанович
Бракосочетание
1907
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1947