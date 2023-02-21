Духовская (Воейкова) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духовская (Воейкова) Любовь Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1870 ст.

Дата смерти

01.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1870 ст.

Отец: Воейков Дмитрий Аркадьевич

Мать: Воейкова Александра Алексеевна

Крещение
31.03.1870 ст.
Поздное, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
18.01.1897

Дочь: Воронец Любовь Александровна

Отец ребёнка: Воронец Александр Митрофанович

Рождение ребёнка
29.01.1899

Дочь: Новикова Гали (Галина) Александровна

Отец ребёнка: Воронец Александр Митрофанович

Бракосочетание
1907

Муж: Духовской Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронец Александр Митрофанович

Смерть
01.08.1947
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