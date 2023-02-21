Воронец Александр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1871
Дата смерти30.04.1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1871
Отец: Воронец Митрофан Александрович
Рождение ребёнка
18.01.1897
Дочь: Воронец Любовь Александровна
Мать ребёнка: Духовская Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.01.1899
Дочь: Новикова Гали (Галина) Александровна
Мать ребёнка: Духовская Любовь Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.04.1936