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Воронец Александр Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1871

Дата смерти

30.04.1936

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1871

Отец: Воронец Митрофан Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1897

Дочь: Воронец Любовь Александровна

Мать ребёнка: Духовская Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.01.1899

Дочь: Новикова Гали (Галина) Александровна

Мать ребёнка: Духовская Любовь Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Духовская Любовь Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривцова Наталья Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.04.1936
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