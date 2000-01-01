Воронец Митрофан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1835
Отец: Воронец Александр Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1871
Сын: Воронец Александр Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
поручик гвардии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петренко Мария Митрофановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно