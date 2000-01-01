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Воронец Митрофан Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1835

Отец: Воронец Александр Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1871

Сын: Воронец Александр Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
поручик гвардии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петренко Мария Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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