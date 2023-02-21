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Воейков Аркадий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1817

Отец: Воейков Владимир Иванович

Мать: Воейкова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.05.1841

Сын: Воейков Владимир Аркадьевич

Мать ребёнка: Воейкова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.06.1843

Дочь: Марсочникова Анна Аркадьевна

Мать ребёнка: Воейкова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Воейков Дмитрий Аркадьевич

Мать ребёнка: Воейкова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.08.1864

Дочь: Собко Софья Аркадьевна

Мать ребёнка: Воейкова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
17.04.1867

Дочь: Воейкова Елизавета Аркадьевна

Мать ребёнка: Воейкова Надежда Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
посредник, помещик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воейкова Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воейкова Любовь Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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