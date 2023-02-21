Воейкова (Вельтман) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.12.1893
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вельдман Александр Фомич
Мать: Вейтман Анна Павловна
Рождение ребёнка
02.08.1864
Дочь: Собко Софья Аркадьевна
Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович
Рождение ребёнка
17.04.1867
Дочь: Воейкова Елизавета Аркадьевна
Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1893
Грязное, Михайловский уезд, Тульская область, Russia (Россия)