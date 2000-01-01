Марсочникова (Воейкова) Анна Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1843
Бракосочетание
09.02.1864
Грязное, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
15.11.1864
Дочь: Головнина Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Марсочников Дмитрий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно