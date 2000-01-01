Марсочникова (Воейкова) Анна Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсочникова (Воейкова) Анна Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1843

Отец: Воейков Аркадий Владимирович

Мать: Воейкова Любовь Дмитриевна

Бракосочетание
09.02.1864

Муж: Марсочников Дмитрий Дмитриевич

Грязное, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
15.11.1864

Дочь: Головнина Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Марсочников Дмитрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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