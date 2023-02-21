Воейков Владимир Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1841
Рождение ребёнка
05.02.1872
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1875
Сын: Воейков Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1882
Дочь: Лидия Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Михайлов, Михайловский уезд, Тульская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно