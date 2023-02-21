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Воейков Владимир Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1841

Отец: Воейков Аркадий Владимирович

Мать: Воейкова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.02.1872

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1875

Сын: Воейков Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1882

Дочь: Лидия Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Михайлов, Михайловский уезд, Тульская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно
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