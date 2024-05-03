Воейкова Вера Афанасьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Воейкова Вера Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воейков Владимир Аркадьевич

Рождение ребёнка
05.02.1872

Дочь: (Воейкова) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Воейков Владимир Аркадьевич

Рождение ребёнка
03.11.1875

Сын: Воейков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Воейков Владимир Аркадьевич

Рождение ребёнка
05.02.1882

Дочь: (Воейкова) Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Воейков Владимир Аркадьевич

Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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