Воейкова Вера Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1872
Дочь: (Воейкова) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Воейков Владимир Аркадьевич
Рождение ребёнка
03.11.1875
Сын: Воейков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Воейков Владимир Аркадьевич
Рождение ребёнка
05.02.1882
Дочь: (Воейкова) Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Воейков Владимир Аркадьевич
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно