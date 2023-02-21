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(Воейкова) Лидия Владимировна

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Место рождения

Михайлов, Михайловский уезд, Тульская область, Russia (Россия)

Дата рождения

05.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1882

Отец: Воейков Владимир Аркадьевич

Мать: не указана

Михайлов, Михайловский уезд, Тульская область, Russia (Россия)
Крещение
05.02.1882
Преображенская церковь, Михайлов, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно
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