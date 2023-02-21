(Воейкова) Лидия Владимировна
Место рожденияМихайлов, Михайловский уезд, Тульская область, Russia (Россия)
Дата рождения05.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1882
Отец: Воейков Владимир Аркадьевич
Мать: не указана
Михайлов, Михайловский уезд, Тульская область, Russia (Россия)
Крещение
05.02.1882
Преображенская церковь, Михайлов, Михайловский уезд, Рязанская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно