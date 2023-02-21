Кутузова (Протопопова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Протопопов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Волконская Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кутузов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Воейкова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Кутузов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черторыжская Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Кутузов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагарина Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Кутузов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Кутузов Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно