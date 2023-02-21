Кутузова (Протопопова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова (Протопопова) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Протопопов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Волконская Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кутузов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Воейкова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Кутузов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черторыжская Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Кутузов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гагарина Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Кутузов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Кутузов Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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