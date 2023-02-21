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Козлов Николай Всеволодович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1825

Дата смерти

13.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1825

Отец: Козлов Всеволод Иванович

Мать: Козлова Наталья Сергеевна

Крещение
08.01.1826
Москва, город федерального значения Москва
Восприемники:Статский советник Сергей Матвеевич Тиличеев и Гвардейского Экипажа капитан-лейтенант Николай Павлович Давыдов Воспиемницы Майорская дочь девица Марья Александровна Титова и Надворная сове... Показать все
Бракосочетание
06.04.1858

Жена: Козлова Евгения Николаевна

Церковь Власия в Старой Конюшенной слободе, Москва, Russia (Россия)
Свидетели: титулярный советник Петр Николаевич Реткин, служащий в канцелянии Комитета Министров Гвардии штабс-капитан Николай Павлович Бурцов, живущий в Сретенской части 1-го квартала в доме г-жи Бурц... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1859

Сын: Козлов Всеволод Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
23.02.1869

Жена: Козлова Надежда Николаевна

Церковь Владимирской Божьей Матери, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Свидетели: Действительный статский советник Владимир Павлович Безобразов Двора Его Императорского Величества камерюнкер Статский советник Владимир Владимирович Вильяминов Коллежский советник Петр Нико... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1870

Дочь: Пестрежецкая Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Надежда Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.1873

Дочь: Виноградская Елена Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Надежда Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Никитский бульвар д 12, Москва, Russia (Россия)
Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник, директор Московской конторы Государственного банка
Смерть
13.01.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: инфлюэнция
Похороны
17.01.1907
Новоспасский монастырь, Москва, Russia (Россия)
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