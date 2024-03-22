Пестрежецкая (Козлова) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1870
Дата смерти10.11.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1870
Рождение ребёнка
1894
Сын: Пестржецкий Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Пестржецкий Дмитрий (Иларьевич)
Псков, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
05.02.1897
Дочь: Дистерло Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Пестржецкий Дмитрий (Иларьевич)
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1948
Ницца, France (Франция)