Пестрежецкая (Козлова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестрежецкая (Козлова) Евгения Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.02.1870

Дата смерти

10.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1870

Отец: Козлов Николай Всеволодович

Мать: Козлова Надежда Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894

Сын: Пестржецкий Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Пестржецкий Дмитрий (Иларьевич)

Псков, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
05.02.1897

Дочь: Дистерло Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Пестржецкий Дмитрий (Иларьевич)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестржецкий Дмитрий (Иларьевич)

Смерть
10.11.1948
Ницца, France (Франция)
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