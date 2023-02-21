Козлова (Пущина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Пущина) Надежда Николаевна

Козлова (Пущина) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1835

Дата смерти

28.02.1905

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1835

Отец: Пущин Николай Николаевич

Мать: Пущина Эмилия Антоновна

Бракосочетание
23.02.1869

Муж: Козлов Николай Всеволодович

Церковь Владимирской Божьей Матери, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Свидетели: Действительный статский советник Владимир Павлович Безобразов Двора Его Императорского Величества камерюнкер Статский советник Владимир Владимирович Вильяминов Коллежский советник Петр Нико... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1870

Дочь: Пестрежецкая Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Николай Всеволодович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.1873

Дочь: Виноградская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Николай Всеволодович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.02.1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: рак легких
Похороны
02.03.1905
Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close