Козлова (Пущина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1835
Дата смерти28.02.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1835
Отец: Пущин Николай Николаевич
Мать: Пущина Эмилия Антоновна
Бракосочетание
23.02.1869
Церковь Владимирской Божьей Матери, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Свидетели: Действительный статский советник Владимир Павлович Безобразов Двора Его Императорского Величества камерюнкер Статский советник Владимир Владимирович Вильяминов Коллежский советник Петр Нико... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1870
Дочь: Пестрежецкая Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Всеволодович
Рождение ребёнка
26.02.1873
Дочь: Виноградская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Всеволодович
Смерть
28.02.1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: рак легких
Похороны
02.03.1905
Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург, Russia (Россия)