Пущина (Гржимало) Эмилия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1801
Дата смерти28.05.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1835
Дочь: Козлова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Пущин Николай Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Начальница Патриотического Института
Смерть
28.05.1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
1882