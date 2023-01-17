Пущина (Гржимало) Эмилия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пущина (Гржимало) Эмилия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1801

Дата смерти

28.05.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1835

Дочь: Козлова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Пущин Николай Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Начальница Патриотического Института
Смерть
28.05.1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
1882
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