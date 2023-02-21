Пестржецкий Дмитрий (Иларьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестржецкий Дмитрий (Иларьевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1867

Дата смерти

29.06.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1867

Отец: Пестржецкий Илларион Леонтьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Пестржецкий Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Пестрежецкая Евгения Николаевна

Псков, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
05.02.1897

Дочь: Дистерло Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Пестрежецкая Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрежецкая Евгения Николаевна

Смерть
29.06.1922
Берлин, Germany (Германия)
Похороны
29.06.1922
Православное кладбище Тегель, Берлин, Germany (Германия)
https://pogost-tegel.info/index.php?id=1869
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