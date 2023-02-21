Пестржецкий Дмитрий (Иларьевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1867
Дата смерти29.06.1922
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1867
Отец: Пестржецкий Илларион Леонтьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Пестржецкий Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Пестрежецкая Евгения Николаевна
Псков, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
05.02.1897
Дочь: Дистерло Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Пестрежецкая Евгения Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1922
Берлин, Germany (Германия)
Похороны
29.06.1922
Православное кладбище Тегель, Берлин, Germany (Германия)
https://pogost-tegel.info/index.php?id=1869