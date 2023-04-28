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Дистерло (Пестржецкая) Ольга Дмитриевна

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.02.1897

Дата смерти

16.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1897

Отец: Пестржецкий Дмитрий (Иларьевич)

Мать: Пестрежецкая Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
25.02.1897
Храм во имя Преображения Господня при 1-ой гимназии, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Восприемниками были: Действительный статский советник Козлов Николай Всеволодович жена тайного советника Юлия Николаевна Бибикова капитан Генерального штаба Михаил Илларьевич Пестржецкий и жена тайног... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1930

Сын: Дистерло Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Дистерло Юрий Романович

Ницца, France (Франция)
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Бобринская Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Дистерло Юрий Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дистерло Юрий Романович

Константинополь
Работа или профессия
Неизвестно
техник по художественной печати
Место жительства
Неизвестно
France (Франция)
Смерть
16.01.1990
Paris, France (Франция)
Причина смерти: болезнь Альцгеймера
Похороны
19.01.1990
Сен-Женьев-де буа, Paris, France (Франция)
Русская мысль. — Париж, 1990, 19 яив , № 3811. Русская мысль — Париж, 1991, 11 яив., N° 3861.
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