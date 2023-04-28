Дистерло (Пестржецкая) Ольга Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1897
Дата смерти16.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1897
Крещение
25.02.1897
Храм во имя Преображения Господня при 1-ой гимназии, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Восприемниками были: Действительный статский советник Козлов Николай Всеволодович жена тайного советника Юлия Николаевна Бибикова капитан Генерального штаба Михаил Илларьевич Пестржецкий и жена тайног... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1930
Отец ребёнка: Дистерло Юрий Романович
Ницца, France (Франция)
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Бобринская Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Дистерло Юрий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Константинополь
Работа или профессия
Неизвестно
техник по художественной печати
Место жительства
Неизвестно
France (Франция)
Смерть
16.01.1990
Paris, France (Франция)
Причина смерти: болезнь Альцгеймера
Похороны
19.01.1990
Сен-Женьев-де буа, Paris, France (Франция)
Русская мысль. — Париж, 1990, 19 яив , № 3811. Русская мысль — Париж, 1991, 11 яив., N° 3861.