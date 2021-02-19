Бобринская (Дистерло) Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти19.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Дистерло Юрий Романович
Рождение ребёнка
21.04.1958
Булонь-сюр-Сен (92-Франция), France (Франция)
Рождение ребёнка
18.10.1960
Paris, France (Франция)
Рождение ребёнка
26.09.1969
Paris, France (Франция)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2021
Франция, Бюси, France (Франция)