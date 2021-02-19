Бобринская (Дистерло) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобринская (Дистерло) Елена Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

19.02.2021

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Дистерло Юрий Романович

Мать: Дистерло Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобринский Борис Алексеевич

Булонь-сюр-Сен (92-Франция), France (Франция)
Рождение ребёнка
18.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобринский Борис Алексеевич

Paris, France (Франция)
Рождение ребёнка
26.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобринский Борис Алексеевич

Paris, France (Франция)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобринский Борис Алексеевич

Смерть
19.02.2021
Франция, Бюси, France (Франция)
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