Бобринский Борис Алексеевич
Место рожденияFrance (Франция)
Дата рождения15.02.1925
Дата смерти07.08.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1925
Отец: Бобринский Алексей Алексеевич
Мать: не указана
France (Франция)
Рождение ребёнка
21.04.1958
Булонь-сюр-Сен (92-Франция), France (Франция)
Рождение ребёнка
18.10.1960
Paris, France (Франция)
Рождение ребёнка
26.09.1969
Paris, France (Франция)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобринская Елена Юрьевна
Работа или профессия
Неизвестно
протопросвитер
Смерть
07.08.2020
Булонь-сюр-Сен (92-Франция), France (Франция)