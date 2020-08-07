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Бобринский Борис Алексеевич

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Место рождения

France (Франция)

Дата рождения

15.02.1925

Дата смерти

07.08.2020

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1925

Отец: Бобринский Алексей Алексеевич

Мать: не указана

France (Франция)
Рождение ребёнка
21.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобринская Елена Юрьевна

Булонь-сюр-Сен (92-Франция), France (Франция)
Рождение ребёнка
18.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобринская Елена Юрьевна

Paris, France (Франция)
Рождение ребёнка
26.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобринская Елена Юрьевна

Paris, France (Франция)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобринская Елена Юрьевна

Работа или профессия
Неизвестно
протопросвитер
Смерть
07.08.2020
Булонь-сюр-Сен (92-Франция), France (Франция)
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