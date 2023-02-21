Дистерло Юрий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1895
Дата смерти06.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895
Рождение ребёнка
23.06.1930
Мать ребёнка: Дистерло Ольга Дмитриевна
Ницца, France (Франция)
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Бобринская Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Дистерло Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Константинополь
Смерть
06.03.1975
Булонь, France (Франция)
Похороны
Неизвестно
Сен-Женьев-де буа, Paris, France (Франция)