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Дистерло Юрий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1895

Дата смерти

06.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895

Отец: Дистерло Роман Александрович

Мать: Дистерло Надежда Львовна

Рождение ребёнка
23.06.1930

Сын: Дистерло Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Дистерло Ольга Дмитриевна

Ницца, France (Франция)
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Бобринская Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Дистерло Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дистерло Ольга Дмитриевна

Константинополь
Смерть
06.03.1975
Булонь, France (Франция)
Похороны
Неизвестно
Сен-Женьев-де буа, Paris, France (Франция)
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