Дистерло (Толстая) Надежда Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1856
Дата смерти27.11.1926
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1856
Отец: Толстой Лев Павлович
Рождение ребёнка
22.06.1895
Отец ребёнка: Дистерло Роман Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.1926
Ницца, France (Франция)
Похороны
10.12.1926
Ницца, France (Франция)