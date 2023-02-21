Дистерло (Толстая) Надежда Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дистерло (Толстая) Надежда Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1856

Дата смерти

27.11.1926

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1856

Отец: Толстой Лев Павлович

Мать: Толстая Вера Владимировна

Рождение ребёнка
22.06.1895

Сын: Дистерло Юрий Романович

Отец ребёнка: Дистерло Роман Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дистерло Роман Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
27.11.1926
Ницца, France (Франция)
Похороны
10.12.1926
Ницца, France (Франция)
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