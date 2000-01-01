Пестржецкий Илларион Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1867
Сын: Пестржецкий Дмитрий (Иларьевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1869
Сын: Пестржецкий Михаил Иларьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно