Козлова (Тиличеева) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1796
Дата смерти06.01.1826
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1796
Рождение ребёнка
03.06.1822
Дочь: Бурцева София Всеволодовна
Отец ребёнка: Козлов Всеволод Иванович
Дело о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии Козлова Всеволода Ивановича
Рождение ребёнка
1824
Сын: Козлов Сергей Всеволодович
Отец ребёнка: Козлов Всеволод Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1825
Сын: Козлов Николай Всеволодович
Отец ребёнка: Козлов Всеволод Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1826
Причина смерти: чахотка
Похороны
08.01.1826
Новоспасский монастырь, Москва, Russia (Россия)