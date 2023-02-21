Козлова (Тиличеева) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Тиличеева) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1796

Дата смерти

06.01.1826

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1796

Отец: Тиличеев Сергей Матвеевич

Мать: Тиличеева Мавра Петровна

Рождение ребёнка
03.06.1822

Дочь: Бурцева София Всеволодовна

Отец ребёнка: Козлов Всеволод Иванович

Дело о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии Козлова Всеволода Ивановича
Рождение ребёнка
1824

Сын: Козлов Сергей Всеволодович

Отец ребёнка: Козлов Всеволод Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.11.1825

Сын: Козлов Николай Всеволодович

Отец ребёнка: Козлов Всеволод Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Всеволод Иванович

Смерть
06.01.1826
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: чахотка
Похороны
08.01.1826
Новоспасский монастырь, Москва, Russia (Россия)
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