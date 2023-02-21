Бурцева (Козлова) София Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1822
Дело о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии Козлова Всеволода Ивановича
Крещение
25.06.1822
По материалам Дела о дворянстве Козлова В.И. крещение прошло в "казенном доме" у Красных ворот. Восприемниками стали: Московский военный генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын и Надворн... Показать все
Смерть
Неизвестно