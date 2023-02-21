Бурцева (Козлова) София Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцева (Козлова) София Всеволодовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1822

Отец: Козлов Всеволод Иванович

Мать: Козлова Наталья Сергеевна

Дело о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии Козлова Всеволода Ивановича
Крещение
25.06.1822
По материалам Дела о дворянстве Козлова В.И. крещение прошло в "казенном доме" у Красных ворот. Восприемниками стали: Московский военный генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын и Надворн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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