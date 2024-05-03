Бурцов Николай Павлович 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурцов Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Бурцов Павел Иванович

Мать: Бурцова (Неведомская) Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурцов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бурцова (Козлова) София Всеволодовна

Работа или профессия
Неизвестно
отставной штабс-капитан
Бракосочетание
03.07.1844

Жена: Бурцова (Козлова) София Всеволодовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бурцова Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Бурцова (Козлова) София Всеволодовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.09.1850 ст.

Дочь: Бурцова София Николаевна

Мать ребёнка: Бурцова (Козлова) София Всеволодовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1865

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