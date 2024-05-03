Бурцов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурцов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бурцова (Козлова) София Всеволодовна
Работа или профессия
Неизвестно
отставной штабс-капитан
Бракосочетание
03.07.1844
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бурцова Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Бурцова (Козлова) София Всеволодовна
Рождение ребёнка
19.09.1850 ст.
Дочь: Бурцова София Николаевна
Мать ребёнка: Бурцова (Козлова) София Всеволодовна
Смерть
После 1865